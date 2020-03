Caro leitor é de conhecimento de todos que do complexo meio-ambiental aproveita-se o fenômeno da globalização identificando repercussões notórias sobre a atividade científica cujos conceitos básicos nos apropriamos para visualizar a realidade social e suas demais interações, como a degradação ambiental e a crise das forças de trabalho, vinculada por uma redução da qualidade de vida que gera a exclusão e a desigualdade social. O que permite repensar a articulação entre meio ambiente e desenvolvimento econômico sustentável, refletindo dessa maneira de como os recursos naturais e os seres humanos suportam o atual sistema econômico de produção, trabalho e consumo. Diante deste cenário de transformações socioeconômicas, aceleram as crises ambientais. A isso se deve ao fato das empresas buscarem novas formas de produção, seja via vantagens comparativas em diferentes regiões do planeta. Diante disso, a desigualdade social vem caracterizando crescente processo de exclusão social, a esses acompanham novos paradigmas, componentes envolvendo a relação entre desigualdade, exclusão social e degradação ambiental. Para isso, compartilhamos um exemplo clássico no Brasil, o hidráulico.

Desde segunda metade do século XX, os cidadãos brasileiros próximos às hidrelétricas foram atingidos pela crescente instalação de barragens, produzindo a marginalização das atividades produtivas, empurrando esta sociedade em direção à degradação ambiental. Os custos deste processo atingem milhares de pessoas que dele dependem para viver e sobreviver, de modo desigual ou segundo sua vinculação ao modo de produção hegemônica, como residir próximo às indústrias poluidoras, lixões, margens dos cursos d’água e áreas com elevada declividade, determinando que grupos de situações desfavoráveis fiquem expostos do que outros a riscos ambientais. Em resposta a essa crise socioambiental, a proposta econômica sugere diferentes modelos de desenvolvimento sustentável. Observem que o foco aqui não se restringe, a saber, se empregamos ou não a ciência e a tecnologia com a finalidade de resolver nossos problemas, mas sim se seremos capazes ou não de redirecioná-las radicalmente, visto que ambas estão estreitamente determinadas e circunscritas pela necessidade da perpetuação do processo de maximização dos lucros.

Para compreender esta crise socioambiental é fundamental considerar que os impactos ambientais da reestruturação produtiva e tecnológica produzem efeitos diretos ou indiretos, sendo que estas consequências específicas da globalização diferem das econômicas e que as mesmas possuem em geral, impactos de médio a longo prazo com características especificas dinâmicas, cumulativas e de difícil mensuração. Contudo, muitas destas não se veem espelhadas nos mercados como; contaminação transfronteiriça, repercussões nos bens globais, impacto e perda de biodiversidade (REYNALDO; LOVERDE-OLIVEIRA, 2015). Geram, por conseguinte, impactos ambientais diretos via introdução das novas tecnologias para os cultivos alimentícios, industriais e energéticos; a exploração de novos recursos naturais renováveis e não renováveis; a criação e dispersão de novas formas biológicas, e a emissão de novos gases contaminantes no ambiente atmosférico. Ressalte-se que estes impactos indiretos produzem reacomodações econômicas, políticas e demográficas que respondem às mudanças de preços e demandas de mercado, dos sistemas de produção, do emprego, da divisão internacional do trabalho, dos serviços, bem como da natureza e ocupações humanas, induzidos por novas ondas tecnológicas.

No entanto, o que envolve mercado e meio ambiente é eficiência, isto é, com base nas inovações tecnológicas a missão de consagrar o melhor uso e aproveitamento dos recursos naturais procura diminuir os efeitos nocivos das atividades produtivas. É dessa forma que o paradigma ambiental expõe as perspectivas atuais e futuras, assumindo o projeto de caráter neoliberal. Logo, se antes os dilemas e desafios ambientais elucidavam as chamadas “verdades inconvenientes” para o capital sinaliza suas contradições, quando apropriado por esse paradigma, assume um projeto de continuidade deste mesmo modelo. Assim, ao resgatarmos essas implicações socioambientais provenientes do enorme movimento de capitais em direção aos países emergentes nessas primeiras décadas deste século, carecem de um conjunto de políticas capazes de promover um ordenamento dos fluxos de capitais que considere uma agenda econômica com a problemática ambiental. A exemplo disto seria no caso rever os investimentos na extração predatória de recursos naturais não renováveis, especialmente em indústrias altamente poluentes. E, por fim, a preocupação presente foi de utilizar este espaço para reunir contribuições reflexivas, buscando incessantemente apoio de quem ajuda a construir a nossa história contemporânea.