Os representantes dos servidores públicos municipais se sentiram coagidos ontem (12/3), na frente da Prefeitura de Rondonópolis, com a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, durante a manifestação da categoria, que está reivindicando do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) reajuste salarial de pelo menos 10%, conforme o prometido ainda na campanha eleitoral de 2016. A informação foi repassada pela presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sispmur), Geane Lina Teles.

“Fomos abordados por PMs que, embora tenham sido muito educados, nos perguntaram quem teria autorizado a fechamento da via em frente à Prefeitura. Eu disse a eles para informar ao secretário de Trânsito [pois, com certeza, foi quem teria acionado a polícia a mando do prefeito, pois na Prefeitura ninguém faz nada a não ser com aval dele] que lesse o edital de greve publicado no site da Prefeitura. Informei à PM que o nosso manifesto de greve é legítimo e não somos arruaceiros, pois todos os trâmites legais foram feitos antes do movimento”, disse a sindicalista.