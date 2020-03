O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) divulgou ontem (12), um relatório preliminar de verificação prévia realizado no Lar dos Idosos Paul Percis Harris, em Rondonópolis, após a Promotoria de Justiça da Defesa da Cidadania e do Consumidor, do Ministério Público Estadual (MPE) em Rondonópolis, abrir um inquérito civil visando apurar fatos denunciados pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social de Rondonópolis com relação a entidade. A situação, conforme o presidente do Coren-MT, enfermeiro Antônio César Ribeiro, precisa de análise e julgamento justos.

Segundo a denúncia, uma enfermeira que atuava no local, onde estão internados 73 idosos, está sendo acusada de conduta antiética no cuidado com os pacientes. Uma das denúncias, que foram recebidas pelo MP, é de que a enfermeira estaria administrando incorretamente medicamentos. O assunto em questão foi noticiado pelo A TRIBUNA em sua edição de 10 de março deste ano.

Conforme a averiguação feita pelo Coren-MT, com base na visita “in loco” e análise de prontuários, receitas médicas e outros documentos, a suspensão de morfina de uma das pacientes, portadora de câncer, havia realmente ocorrido em setembro do ano passado, mas por prescrição do próprio médico. Outra acusação relacionava a enfermeira a um possível extravio de dinheiro de um dos pacientes, já falecido. Durante a averiguação, o Coren-MT teve acesso ao comprovante de depósito do recurso na conta da instituição, contestando a denúncia.

De acordo com o Coren, a fiscalização constatou também que não há farmácia ou estoque de medicamentos na instituição, sendo que os remédios são adquiridos por meio do SUS ou comprados de acordo com receitas médicas. “Temos denúncias graves, sérias, que precisam ser investigadas, mas lembramos que o processo de atenção em saúde se dá em equipe, dificilmente se consegue êxito ou fracasso pela ação de um único profissional. É preciso análise e julgamento justos”, afirmou o presidente do Coren-MT, enfermeiro Antônio César Ribeiro.

Em nota, ele explica que o método seguido pelo Coren-MT está de acordo com a Resolução nº 370/2010, do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), que trata do Processo Ético Disciplinar. Agora, finalizada esta fase de verificação, será instaurado procedimento ético e feita análise de admissibilidade, realizada por um conselheiro e posteriormente pelo plenário do Conselho e, caso seja pertinente, poderá ser instaurado um processo ético disciplinar.

Entre as penalidades previstas no caso de infração ética estão a suspensão e a cassação do registro profissional e, somente nestes casos, segundo o presidente, a profissional poderia ser afastada do exercício profissional. “Ela tem o direito de continuar trabalhando até que se investigue e se tenha o resultado final do processo, garantindo o direito à ampla defesa”, explicou o presidente do Coren.

Ele lembrou que o Conselho atua, por um lado, protegendo a sociedade dos maus profissionais e, por outro, investigando o comportamento destes para resguardar o próprio território de atuação profissional.

Outras irregularidades

Entre as irregularidades, o Coren-MT também identificou na entidade técnicos de enfermagem sendo designados para atuar sem a supervisão de enfermeiro, contrariando dispositivos da legislação que rege o exercício profissional.

A reportagem do A TRIBUNA não conseguiu contato com ninguém da direção do Lar dos Idosos, para falar sobre o assunto.