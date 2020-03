Os nomes homologados durante as convenções partidárias foram o do atual vice-governador Otaviano Pivetta (PDT), o deputado federal José Medeiros (Podemos), o ex-governador Júlio Campos (Dem), o ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD), o atual deputado estadual Valdir Barranco (PT), o ex-deputado estadual Nilson Leitão (PSDB), o procurador Mauro (PSOL), deputado estadual Elizeu Nascimento (DC), a tenente-coronel Rúbia Fernanda de Oliveira Santos (Patriota), e Gisela Simona (Pros).

Os nomes dos pré-candidatos à vaga de Mato Grosso no Senado Federal já foram definidos. Ontem (12), foi o último dia do calendário eleitoral para os partidos realizarem as convenções para escolha interna dos seus pré-candidatos. A eleição suplementar, prevista o dia 26 de abril, é para preencher a vaga da senadora cassada Selma Arruda (Podemos) por caixa dois. A nova disputa será concorrida.

Ontem, o deputado estadual Max Russi, presidente estadual do PSB, anunciou, durante convenção, o apoio à candidatura do vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) à vaga do Senado. Além do PSB, quem também deixa o bloco de centro-esquerda para se aliar a Pivetta é o PCdoB.

O ex-governador Júlio Campos foi lançado na noite de anteontem (11), como o candidato do Democratas da eleição suplementar ao Senado. Porém, nem o governador Mauro Mendes (DEM) e nenhum integrante do núcleo do governo participou.