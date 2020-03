A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou em sua sessão ordinária de ontem (11) o projeto de lei número 93/2019, que autoriza a Prefeitura a comercializar os terrenos da área que será denominada Alfredo de Castro Araújo II, que fica ao lado do bairro homônimo e já no limite da área urbana do município. A área possui 410 mil metros quadrados, adquiridos por R$ 6 milhões, que serão divididos em lotes de 200 metros quadrados e serão destinados para famílias de baixa renda, mas o projeto não define quais serão os valores cobrados pelos lotes e nem os critérios para a seleção das famílias que poderão adquirir os espaços.

O projeto foi aprovado com 14 votos favoráveis, 4 contrários e uma abstenção, já que o Plenário da Câmara contava com a presença de 19 vereadores no momento. De acordo com o projeto aprovado, o valor dos terrenos será obtido pela divisão do valor do metro quadrado da área, acrescido do rateio das obras de infraestrutura, como água e energia elétrica. Os terrenos serão exclusivos para moradias e a venda ficará a cargo do Fundo Municipal da Habitação (FMH) e o valor será dividido em 100 parcelas.

O projeto só foi protocolado na terça-feira (10) com um pedido de ser votado em regime de urgência e recebeu críticas de alguns vereadores, que desaprovam a iniciativa do prefeito José Carlos do Pátio (SD) de já estar querendo comercializar um loteamento que, de fato, ainda nem existe, além de não possuir o mínimo de infraestrutura, como rede de água e luz, ruas asfaltadas e outras, que são exigidas de todos os empreendimentos imobiliários privados.

Cartão Corporativo

Já o projeto de lei 77/2020, que cria o Cartão Corporativo do Governo Municipal, que serviria para os servidores públicos municipais da administração direta, autarquias e fundações realizarem pequenas compras sem licitações, ainda não foi à votação. Ele está tramitando nas comissões do Legislativo e deve ir a plenário nos próximos dias.