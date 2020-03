Nove dos 21 vereadores da Câmara Municipal de Rondonópolis já “estão de malas prontas” para migrar de seus atuais partidos para outras legendas. O Objetivo de todos é único: entrar em uma coligação onde tenham chances de reeleição. O primeiro que já deixou o PSL para se filiar ao PTB foi o vereador João Mototáxi. Beto do Amendoim, também do PSL, deverá migrar para o PTB, partido que está na base de apoio do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), o qual buscará a reeleição. Outro que poderá se filiar ao PTB é o vereador Elton Mazette, que hoje está no PSC, liderado pelo deputado estadual Sebastião Rezende.

A tendência é o que os vereadores do PRTB, Bilu da Areia e Roni Cardoso, se filiem ao PSD, liderado em Rondonópolis pelo deputado estadual Nininho (PSD). O vereador Roni Magnani, hoje no PP, poderá deixar a sigla para se filiar ao Partido Solidariedade, presidido no estado pelo prefeito Zé do Pátio. A tendência do vereador Reginaldo Santos, hoje no Cidadania, também é assinar ficha no SD.