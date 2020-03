O prédio localizado na Avenida Lions Internacional, o qual o Município quer transformar em uma maternidade, já foi desapropriado de forma consensual com o proprietário. Uma equipe já trabalha na elaboração do projeto para adaptações da estrutura física do local, que anteriormente era um hotel. A informação foi repassada ao A TRIBUNA pela assessoria de comunicação da Prefeitura.

No entanto, até agora, o prefeito Zé Carlos do Pátio não confirmou qual a modalidade que será empregada para o Município adquirir a área, que, segundo o vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), poderá ser a partir de um projeto autorizativo da Câmara para o pagamento do imóvel, ou a partir de desapropriação, sendo que esta segunda alternativa não necessitaria da autorização dos vereadores.