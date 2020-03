A Prefeitura de Rondonópolis deve licitar, no dia 09 de abril, a contratação de empresa ou consórcio especializado para manutenção e modernização do sistema semafórico da região central da cidade. Segundo informado a reportagem do A TRIBUNA pelo secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello, 58 cruzamentos devem ser atendidos.

A intenção é padronizar o sistema semafórico no Centro da cidade, visto que foram implantados modelos novos na gestão passada, mas vários cruzamentos não foram atendidos, ficando com os equipamentos antigos. “Nós iremos padronizar o Centro, já que os equipamentos não foram trocados por completo. Após a substituição dos antigos pelos novos, os que forem retirados serão instalados em cruzamentos de outras regiões da cidade que nós observamos a necessidade de semáforo”, explicou o secretário.

Ele explica que os novos equipamentos, que serão de modelo semelhante aos últimos que foram instalados, devem funcionar de forma a corrigir algumas falhas que foram detectadas. “Foram realizados estudos de engenharia para que esses problemas encontrados sejam solucionados. A intenção é aprimorar o que já temos, fazer ajustes e inclusive corrigir a questão do sincronismo, que é uma grande reclamação dos motoristas”, ressaltou Rodrigo.

A licitação acontece na modalidade menor preço, ou seja, vence a empresa que apresentar o menor valor para os itens previstos e comprovar a capacidade de atender as exigências previstas no edital.