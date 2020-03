A área é alvo de uma disputa entre o comerciante, que trabalha no local há vários anos, e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, que é responsável pela obra de duplicação na BR-364, no trecho entre o Trevão e a ponte sobre o Córrego Lourencinho. A obra em questão já foi liberada para tráfego, mas ainda existem algumas pendências para que a mesma seja entregue em definitivo.

A maior delas, fica por conta da disputa judicial do espaço em que está a lanchonete. Desde março de 2019, a obra não pode passar pelo local, que fica ao lado da pista sentido Pedra Preta, próximo ao portão da empresa Bunge, porque o comerciante conseguiu uma liminar suspendendo o avanço até que uma audiência de conciliação fosse realizada entre as partes para resolver o impasse. Ele cobra que o DNIT ofereça um outro local para que o mesmo trabalhe, visto que chegou à região quando no local havia somente matagal e a pista se encontrava a certa distância.