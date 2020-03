A nova base descentralizada do Corpo de Bombeiros da região Salmen está recebendo os últimos retoques, como a instalação de internet e de móveis, e deve entrar em operação até o final deste mês de março. A nova estrutura está localizada no prédio onde antes funcionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), próximo do viaduto da Avenida Presidente Médici, e servirá para agilizar o atendimento em toda a grande região Salmen, assim como possibilitar maior agilidade noa tendimento de ocorrências nas rodovias federais que cortam a cidade.

De acordo com o comandante-geral adjunto do Corpo de Bombeiros no Estado, o coronel Vanderlei Bonoto, a expectativa é que os últimos detalhes sejam concluídos pelos próximos dias e a base já deve estar operacional até o fim de março. “A parte estrutural já está toda pronta, já temos inclusive um guarda lá. Estamos terminando apenas alguns detalhes para podermos marcar a inauguração, mas isso ainda depende da agenda do governador. Mas a gente já deve estar operando ali até o final de março”, declarou ele ao A TRIBUNA.