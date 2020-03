Na eleição suplementar para a vaga de Mato Grosso no Senado Federal, que ocorre no dia 26 abril, dez candidatos devem disputar a vaga. Amanhã (12) é o último dia para os partidos homologarem os nomes dos pré-candidatos ao pleito eleitoral do mês que vem. A eleição deverá preencher a vaga que foi aberta com a cassação do mandato da senadora Selma Arruda (Podemos), que aconteceu no mês de dezembro de 2019, pelo crime de caixa dois durante a campanha eleitoral e abuso de poder econômico.

Segundo calendário da Justiça Eleitoral, para a escolha de candidatos e deliberações sobre coligações, os partidos políticos deverão realizar convenções no período de 10 a 12 de março de 2020. Já a solicitação ao TRE-MT do registro de seus candidatos deve ocorrer até as 19 horas do dia 17 de março de 2020.

Entre os nomes que devem disputar o Senado em Mato Grosso está o do ex-governador Júlio Campos (Dem), o atual vice-governador Otaviano Pivetta (PDT), o deputado federal José Medeiros (Podemos), o ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD), o atual deputado estadual Valdir Barranco (PT), o ex-deputado estadual Nilson Leitão (PSDB), o procurador Mauro (PSOL), deputado estadual Elizeu Nascimento (DC), e a tenente-coronel Rúbia Fernanda de Oliveira Santos (Patriota), esta que já tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro declarado.

O deputado federal Nelson Barbudo (PSL) chegou a ensaiar ser o “candidato do Bolsonaro” ao Senado, mas não obteve respaldo e o PSL também não demonstrou otimismo com seu projeto, já que anunciou que migrará para o Aliança pelo Brasil, partido que está sendo criado pelo presidente.

E a eleição suplementar para o Senado Federal está mesmo confirmada para o dia 26 de abril. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, negou o pedido do governador Mauro Mendes (DEM) para adiar o pleito suplementar ao Senado, marcado para 26 de abril, e unificá-lo às eleições municipais que serão realizadas em outubro. A decisão ocorreu anteontem (10).