O partido MDB definiu o nome do deputado estadual Thiago Silva como pré-candidato a prefeito de Rondonópolis nas eleições do dia 4 de outubro. A decisão dos emedebistas ocorreu na tarde do último sábado (7), em Rondonópolis com a presença do deputado federal Carlos Bezerra, presidente do Diretório Estadual do MDB. Além da decisão pela pré-candidatura, o partido definiu que os cargos que os emedebistas ocupam na gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) serão entregues em 30 dias.

Entre os principais cargos que o MDB deverá entregar estão a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que tem como secretário Rodrigo Metello do MDB, o cargo de gerente de Ações Programáticas, que tem a frente a emedebista Mariuva Valentim, e o cargo de gerente de Gestão de Pessoas, que tem a frente Eliete Duran.

Agora a reportagem apurou que, após a definição do nome de Thiago Silva pelo MDB, as articulações estão focadas para conseguir o apoio do grupo dos nove pré-candidatos a prefeito para o projeto majoritário do MDB. Atualmente, o grupo de Thiago Silva trabalha para a aproximação com partidos como Podemos, PSDB, Pros, PSB, PSD, DEM e PDT.

Com participação ativa no grupo que busca uma pré-candidatura unificada a prefeito, Thiago Silva vem defendendo apoio aos pequenos e médios empresários, inclusive já tem elaborado o seu plano de governo, que tem como foco a renovação da administração, atendendo os anseios de todas as classes sociais. Cita, por exemplo, que a cidade precisa ampliar a geração de emprego, renda e atrativos para novos investimentos.

Durante a reunião que ocorreu em Rondonópolis, além de Bezerra, participaram da reunião Teté Bezerra, ex-deputado estadual Silvano do Amaral, o vereador Adonias Fernandes, o suplente Fulô, a ex-vereadora Mariúva e diversos pré-candidatos a vereadores pelo MDB.