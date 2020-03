Uma decisão da juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, da Terceira Vara Cível de Rondonópolis, suspendeu a venda de lotes em três loteamentos localizados na zona rural da cidade. A sentença tem como alegação de que os loteamentos não possuíam nenhuma licença ambiental e infraestrutura, além de terem sido cometidos crimes ambientais em ambas áreas.

A Ação Civil Pública Ambiental que resultou na sentença da magistrada foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE) contra a Associação dos Pequenos Trabalhadores Rurais Terra de Jerusalém (APTR) e suas responsáveis legais, por conta de terem promovido o loteamento irregular de duas áreas rurais, sendo uma na região conhecida como Campo Limpo, a cerca de quatro quilômetros do Anel Viário, onde a dita associação teria cortado 106 lotes para serem comercializados, e outra próxima da Penitenciária da Mata Grande, onde uma outra área foi cortada em 142 lotes.

Na ação, o MPE afirma que a APTR teria começado o loteamento desmembrando pequenos lotes “sem qualquer infraestrutura e totalmente ao arrepio da legislação ambiental” e teria comercializado 46 deles por R$ 9 mil e outros 68 pelo valor de R$ 10 mil, isso no Campo Limpo. No processo, são arroladas como rés Marinilsa da Silva Ferreira, presidente da Associação, e a advogada Ana Angélica Ferreira da Costa, que seria responsável pela gestão financeira.

Segundo a denúncia, a associação teria adquirido as duas áreas com o pretexto de que ali funcionaria um “projeto social de hortas orgânicas”, mas as áreas acabaram sendo divididas em lotes e vendidas em “troca de lucro puro e simples”. Outra irregularidade apontada na denúncia pelo MPE é que as medidas dos lotes estariam abaixo 60 hectares, o que corresponde a um módulo de propriedade rural, medida mínima definida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), órgão que deveria ser consultado antes de se iniciar o processo de formalização dos loteamentos rurais.

Mas o próprio Incra permite que esses lotes próximo da zona urbana, quando destinados à exploração de atividades hortifrutigranjeiras, podem ter um tamanho mínimo de dois hectares, mas esses terrenos não atingem sequer esse tamanho. O “empreendimento” também não possuía registro no Cartório de Registro de imóveis da cidade, e as vendedoras dos terrenos também são acusados de promoverem desmatamento ilegal e de usarem ilegalmente água dos mananciais próximos.

Por conta de todas essas irregularidades, o MPE apontou que se tratava de um loteamento clandestino e que não estão passíveis de regularização por possuírem tamanho menor que a Fração Mínima de Parcelamento, apontando que a dupla envolvida teria arrecadado ao menos a cifra de R$ 1.633.500 com a venda dos terrenos.

Em sua sentença, a juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini reforça os argumentos do MPE e lembra que os autos comprovam que já teriam sido vendidos 142 lotes e o documento “demonstra visivelmente o seu interesse de lucrar com mais e mais dinheiro, sem demonstrar qualquer preocupação com a eficácia das obras e os danos ambientais que estão sendo causados” e determina que as rés parem de comercializar os lotes e que dentro de 60 dias sejam cercadas, a partir da publicação da sentença, toda a área de preservação permanente das áreas loteadas e que as responsáveis num prazo de 90 dias elaborem e apresentem ao órgão ambiental competente um Projeto de Recuperação de Área Degradada e comece imediatamente a sua execução, assim que o mesmo seja aprovado.

Na mesma sentença, a magistrada determina ainda o bloqueio de R$ 1.633.500 da dupla e a imediata suspensão de quaisquer linha de crédito para a Associação e para as duas titulares da mesma, além de fixar uma multa diária de R$ 20 mil para o caso de descumprimento da sentença.