A campanha de vacinação contra a influenza, que este ano será antecipada pelo Ministério da Saúde, tem início no próximo dia 23 e segue até o dia 23 de maio, em todas as unidades de saúde de Rondonópolis. Normalmente iniciada no mês de abril, quando o período mais propício para doenças respiratórias tem início, a antecipação da imunização em 2020 visa proteger a população mais cedo, para que os serviços de saúde continuem focados na circulação do novo coronavírus no Brasil.

Como em todos os anos, a vacinação atenderá inicialmente somente os grupos prioritários. Compõem esse grupo as crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, professores das redes públicas e particular, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas e idosos.

No caso dos idosos, a novidade fica por conta da idade. Até o ano passado, eram vacinados somente aqueles com mais de 60 anos. Mas, com a intenção de atender os grupos mais vulneráveis, este ano também estão inclusos entre o grupo prioritário idosos de 55 a 59 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias, devem receber duas doses da vacina, sendo a segunda aplicada após 30 dias da primeira. Já os adultos recebem uma única dose. O Dia ‘D’ de mobilização nacional será realizado no dia 9 de maio, quando as unidades de saúde irão funcionar durante todo o dia para a imunização.

CORONAVÍRUS – A vacina contra Influenza não tem relação alguma com o novo coronavírus. A vacinação antecipada busca somente reduzir a carga de circulação da influenza na população, já que a doença tem sintomas semelhantes ao do novo coronavírus, e assim propiciar que o diagnóstico de coronavírus seja feito de forma mais rápida.

REGISTRO DE MORTE – Vale lembrar que, em 2019, uma morte em consequência de H1N1 foi registrada em Rondonópolis, e outra morte em Pedra Preta. Além disso, alguns casos foram considerados e tratados como suspeitos, o que gerou correria aos postos de saúde da cidade, onde até então os grupos prioritários estavam com taxa de vacinação abaixo da meta.

Além disso, pessoas que não faziam parte dos grupos buscaram a imunização, o que gerou uma forte mobilização de políticos para que o Ministério da Saúde enviasse mais doses para Rondonópolis. A vacinação extra foi iniciada no dia 31 de julho após o envio por parte do Ministério de mais 30 mil doses para a cidade.