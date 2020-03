Lideranças comunitárias da região do Vila Rica estão reivindicando do poder público municipal e da Energisa atenção quanto aos problemas ambientais em uma Zona de Unidade de Conservação (ZUC), localizada nas proximidades do antigo aeroporto e de hospital que foi construído recentemente. A área ambiental fica entre os residenciais Jardim da Mata e João Morais. A principal necessidade hoje é quanto a poda de árvores que atingiram a rede elétrica e cercamento da área.

“Ocorre que as árvores da Zona de Unidade de Conservação atingiram a rede elétrica que passa ao lado do local. A situação tem levado a mortandade de animais, como um casal de macacos que morreu eletrocutado. A comunidade já enviou diversos ofícios à Energisa, porém até agora a empresa não realizou a poda das árvores que é de sua responsabilidade”, disse o comunitário César Augusto.

Segundo comunitário, é triste ver na cidade a falta de atenção ao meio ambiente. “Enquanto muitos países do mundo lutam para preservar as espécies e o meio ambiente, parece que em nossa cidade alguns órgãos privados e também municipais não estão preocupados com a preservação ambiental”, ressaltou.

Ele explica que a área é repleta de animais como macacos, quatis, gambás e outros. “É muito triste passar por lá e ver animais mortos eletrocutados e outros por atropelamento. Gostaria que a Prefeitura e Ministério Público dessem atenção quanto a necessidade de cercamentos e construção de calçadas ao entorno daquela área”, completou o comunitário.