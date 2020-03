O Botafogo deixou provisoriamente a zona de rebaixamento do Paulistão ao derrotar o São Paulo pelo placar de 1 a 0 na tarde deste domingo (8), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela nona rodada. O único gol do duelo foi marcado por Didi.

O São Paulo acelerou o jogo contra o Botafogo nos minutos iniciais e criou boas oportunidades de gol. A melhor mesmo foi acontecer aos 25, quando Shaylon recebeu na entrada da área e soltou o pé, carimbando o travessão de Darley. Toró e Luan também deram trabalho à defesa da equipe de Ribeirão Preto.

O Botafogo, por outro lado, foi mais cauteloso, mas não deixou de atacar. Wellington recebeu dentro da área e chutou por cima do gol. Ronald também teve uma chance, mas cruzou na segunda trave e ninguém apareceu para escorar para o gol.

No segundo tempo, o Botafogo começou a gostar do jogo e foi para cima do São Paulo. Aos 19 minutos, Ronald recebeu de frente para Volpi e parou na defesa do goleiro, com o peito. Já na tentativa de Victor Bolt, a bola passou rente à trave.

Aos 27 minutos, no entanto, abriu o placar. Em bola cruzada para dentro da área do São Paulo, Didi subiu mais alto e cabeceou para o fundo das redes. O segundo só não saiu dos pés de Wellington, pois Volpi salvou.

O São Paulo tentou uma pressão no final e quase chegou ao empate. Aos 48 minutos, Totó fez bela jogada e contou com um toque de Darley para jogar na trave, a última chance do time visitante.

Na próxima rodada, o Botafogo, de São Paulo, visitará o Oeste na próxima sexta-feira (13), às 18h15, na Arena Barueri, em Barueri (SP). No próximo sábado (14), às 18h, o São Paulo faz o clássico contra o Santos no Morumbi, em São Paulo (SP).