O União empatou com o Cuiabá, na tarde deste domingo (8), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na etapa inicial ninguém abriu o marcador. No segundo tempo, apesar do gol, a equipe colorada ainda ficou com um a menos e viu o time da casa decretar o placar de 1 a 1. O jogo foi válido pela oitava rodada do Campeonato Mato-grossense.

No primeiro tempo, o União jogou de igual para igual com o Cuiabá. Porém, a equipe unionina teve algumas chances de fazer o gol e não aproveitou.

No segundo tempo, Cabrazinho abriu para o Vermelhinho, aos seis minutos. Depois, o Dourado partiu para cima em busca do empate enquanto o time rondonopolitano se organizava para contra-atacar.

O União ficou com um a menos em campo quando o lateral Daniel recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. E o time da Capital igualou o marcador com Felipe Alves, aos 41 minutos.

Na próxima rodada, o Colorado vai encarar o Nova Mutum, às 15h, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, no próximo domingo (15). No mesmo dia e horário, o Dourado enfrentará o Dom Bosco, na Arena Pantanal, em Cuiabá.