O Grêmio foi a campo na tarde deste domingo (8), para enfrentar o Pelotas, em mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. Devido ao Gre-Nal, que acontece na próxima quinta-feira (12), pela Libertadores da América, o técnico Renato escalou uma equipe alternativa, que venceu o time do sul do estado do Rio Grande do Sul pelo placar de 1 a 0, com gol assinalado pelo atacante Pepê.

Logo aos 2 minutos de bola rolando, os gremistas conseguiram abrir o placar. Pepê recebeu um lançamento preciso de Darlan, saiu em velocidade, invadiu a área, chutando para o fundo das redes, assinalando um golaço. Mas a resposta do time da casa não demorou a sair e veio com uma bomba de Felipe Guedes, que acertou a trave superior da meta defendida por Paulo Victor.

Outra chance do Grêmio veio com um escanteio. Thiago Neves colocou na área, para Rodrigues desviar de cabeça, mas mandou para fora, aos 10’. Já oito minutos depois, Orejuela serviu o camisa 10, que já na área, chutou colocado, mas a defesa fez o corte pela linha de fundo.

O Pelotas também ameaçou na etapa inicial. Aos 22’, após cobrança de lateral, Tadeu dividiu com Rodrigues e pediu pênalti, mas nada foi assinalado. Na sequência do lance, a equipe adversária finalizou a gol, obrigando Paulo Victor a defender. Outro momento de perigo para o Tricolor Gaúcho foi aos 35’, quando Hugo Sanches cobrou uma falta da intermediária, fazendo com que Paulo Victor tivesse que fazer uma defesa, no reflexo. O Grêmio respondeu com Patrick no minuto seguinte. O meia recebeu dentro da área e chutou, mas o goleiro defendeu, impedindo o segundo gol gremista. Na reta final, o Pelotas quase empatou a partida quando Tadeu desviou de cabeça para a meta e o arqueiro do Tricolor espalmou a escanteio.

O segundo tempo foi mais disputado, com ambas equipes no ataque. Aos 3’, Thiago Neves fez um lançamento buscando Luciano, o centroavante recebeu e tentou encobrir o arqueiro adversário, mas foi flagrado em posição de impedimento. Com 10’, a resposta do time da casa veio em cobrança de falta. Hugo colocou em curva na área e Paulo Victor caiu para defender com segurança.

Aos 22’, Thaciano fez um bom desarme e acionou Patrick na direita – o meia desceu até a linha de fundo e fez uma bonita jogada sobre a marcação adversária, mas ao jogar na área, a defensiva do Pelotas fez o corte. Seis minutos depois, foi a vez de Luciano arrematar de longe, mas a bola saiu pelo lado esquerdo da meta. Já o time adversário também criou boas oportunidades na segunda etapa. Aos 31’, Hugo Sanches serviu Tadeu na direita, que chutou cruzado, mas Paulo Miranda cortou a escanteio.

Na reta final da partida, o Grêmio ainda tentou com Pepê e Jean Pyerre. Primeiro, o atacante fez uma jogada individual e chutou, mas a zaga cortou e sobrou para o meia, que de longa distância arrematou, mandando por sobre a meta.

O próximo confronto do Grêmio será contra o Internacional, na próxima quinta-feira, na Arena, em Porto Alegre (RS) pela Libertadores da América. Pelo Campeonato Gaúcho, a equipe gremista voltará a campo no próximo domingo (15), às 10h, quando vai encarar o São Luiz, em casa.

Já o Pelotas enfrentará o Esportivo, também no próximo domingo, só que às 15h, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).