O Vasco empatou em 0 a 0 com o Volta Redonda, neste domingo (8), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela segunda rodada da Taça Rio.

Com um minuto de jogo, o Voltaço teve uma falta a seu favor na intermediária pela direita. Em sua cobrança, Marcelo jogou dentro da área. João Carlos tentou dominar e a bola escapou, bateu na zaga e voltou para o atacante, que chutou de primeira e mandou por cima do gol. Volta Redonda quase abre o placar.

A primeira oportunidade do Vasco veio aos oito minutos. Marrony foi lançado na esquerda e tentou o cruzamento fechado buscando Cano, mas a zaga afastou. Aos 12, Andrey deixou Marrony na boa. O camisa 7 invadiu a área e acabou desarmado. Na sobra, Marcos Júnior tocou para Cano, que ainda finalizou, mas estava impedido. Aos 23, Vinícius deu lindo passe para Pikachu, que arriscou o chute cruzado e mandou por cima.

Mas o Volta Redonda seguiu com perigo e respondeu no minuto seguinte. João Carlos acertou um forte chute de fora da área e a bola bateu no travessão e na linha, antes de voltar para o meio da área. Fernando Miguel só assistiu.

Pedrinho bateu falta da intermediária aos 32 e quase coloca o Volta Redonda na frente. O atacante bateu por cima da barreira no ângulo direito, mas a bola tirou tinta da trave e foi para fora.

O Cruz-maltino seguiu buscando o gol e aos 33, Vinícius fez boa tabela com Pikachu e mandou na área, mas a zaga cortou antes de Marcos Júnior conseguir o cabeceio. Aos 41, o Vasco chegou em contra-ataque e Raul deixou Pikachu em boa condição para finalizar. O lateral bateu forte e obrigou o goleiro a fazer ótima defesa.

A defesa vascaína voltou a falhar na saída de bola aos 44. Raul recebeu na intermediária e perdeu a bola para Wallisson, que mandou para Bernardo. O camisa dez abriu para João Carlos na altura da meia lua e o atacante dominou e chutou rasteiro. A bola levou muito perigo e passou rente a trave esquerda.

O Vasco voltou para o segundo tempo e encontrou a primeira chance aos 12 minutos, em um chutaço de Andrey de fora da área. Três minutos depois, Marrony recebeu na cara do gol e tentou driblar o goleiro, que conseguiu o corte. Vinícius ainda tentou na sobra, mas o zagueiro salvou em cima da linha.

O jogo seguiu muito fraco. As duas equipes não criaram mais chances claras de gol e a falta de pontaria foi o destaque. O Volta Redonda finalizou mais, mas ninguém acertava o gol.

Nos acréscimos, até então sumido em campo, Germán Cano teve a última oportunidade de fazer o Vasco vencer. Ele recebeu na entrada da área e acertou o canto esquerdo de Douglas Borges, que espalmou para escanteio.

O próximo compromisso do Vasco será na próxima quinta-feira (12), diante do Goiás, às 20h30, em São Januário, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Pelo Carioca, o Cruz-maltino terá clássico contra o Fluminense no próximo domingo (15), às 17h, no Maracanã.

Na próxima rodada, o Volta Redonda, por sua vez, visitará o Madureira, segunda-feira, dia 16, às 15h, em Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ).