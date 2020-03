1 – SENHORES E SENHORAS,

começou na última quinta-feira (5), o período chamado de “janela partidária”, no qual vereadores que pretendem concorrer à reeleição ou ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais de 2020 poderão mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato eletivo.

O prazo para troca de legenda encerra-se no dia 3 de abril, seis meses antes da realização do primeiro turno do pleito, marcado para 4 de outubro.

No entanto, até agora nenhum dos 21 vereadores se manifestaram oficialmente se vão mesmo trocar de partido, porém a nossa avaliação é que muitos vão migrar de sigla, isso para tentar viabilizar a reeleição, pois alguns dos atuais, se permanecerem partidos que se encontram, não vão conseguir nem ao menos formar chapa para a disputa de uma vaga na Câmara Municipal.

PELO O QUE

se percebe, o Colunista arrisca alguns nomes que poderão deixar seus atuais partidos e migrarem para outras legendas.

Acreditamos que irão se utilizar deste período de “janela partidária”, os seguintes vereadores: Sílvio Negri, atualmente no PCdoB, João Mototáxi e Beto do Amendoim, ambos no PSL, Elton Mazette que está hoje filiado no PSC, e Bilu da Areia e Roni Cardozo, do PRTB.

Agora para qual partidos estes vereadores poderão migrar, ainda é uma interrogação, o que iremos acompanhar durante este mês de março, mas como falamos, eles terão até o dia 3 de abril para se definirem.

2 – NOS ÚLTIMOS DIAS

percebemos que o deputado estadual delegado Claudinei Lopes (PSL) vem intensificando veemente discurso de críticas, que até de certo modo soa como oposição ao governo estadual de Mauro Mendes (Dem). Será que isso faz parte do projeto do grupo, ao qual ele faz parte?

Tal conduta, talvez seria justificada devido várias derrotas do deputado junto ao governo estadual na Assembleia Legislativa, como vetos a vários de seus projetos, por exemplo o que instituía o Dispositivo de Segurança Preventiva (DSP), “botão do pânico”.

Vimos também nesta semana que passou, uma crítica do deputado referente às obras de asfalto do governo nos 16 quilômetros do Anel Viário em Rondonópolis.

Aliás, essa obra do Anel Viário está dando muito o que falar, pois mal foi inaugurada pelo governador Mauro Mendes, os buracos surgiram já na primeira semana de tráfego pesado das carretas, e a empresa responsável pela garantia da obra teve que atender já por duas vezes o pedido do governo para realizar os reparos, o que acabou sendo de forma rápida.

O próprio governo já admitiu que a empresa não identificou anteriormente o problema na sub-base do asfalto, o que se trata de uma falha técnica gritante e pode aparecer outros pontos sujeitos aos buracos.

Vale lembrar que Mauro Mendes durante sua visita a Rondonópolis, garantiu que ainda neste ano o Anel Viário receberá outra capa de revestimento asfáltico, reforço necessário devido o tráfego intenso de veículos pesados. Agora, é preciso que os problemas da sub-base sejam sanados primeiro, caso contrário esse revestimento não resistirá às carretas carregadas de grãos da região.

3 – TODO ESTE

nosso relato, é para a seguinte análise: Um discurso crítico, ordenado, dos nossos deputados serve para alertar o governo do Estado para seus investimentos para cidade, onde sempre Mauro Mendes teve grande votação, mas é necessário que não se descambe para as críticas infundadas, ou sejam, sendo levadas mais para o lado partidário.

Existem muitas outras demandas locais para serem cobradas massivamente do governo, como a exemplo da tão sonhada base de segurança pública na Vila Operária, ampliação do atendimento de média e alta complexidade na saúde, mais parceria em obras urbanas como recuperação das vias dos distritos e um trabalho em prol a ampliação das demandas de cursos para a Unemat.

HÁ ALGUNS DIAS

o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) criticou o governo federal porque, segundo ele, tem deixado a desejar com a cidade, principalmente com investimentos na habitação.

Logo veio a resposta de Claudinei Lopes: “Ôh prefeito Zé Carlos do Pátio, porque ao invés do senhor ficar fazendo críticas infundadas sobre o governo federal, comece a governar por Rondonópolis de fato? Já estamos no quarto ano da sua gestão e o que nós mais vemos é uma cidade abandonada, com falta de infraestrutura, segurança, saúde. Chega de populismo barato, mais ação e menos palco”.

Agora amigos leitores da Coluna, não seria a hora do deputado fazer uso da sua fala para cobrar do presidente Bolsonaro, que ele ajudou a eleger, os investimentos vultuosos do governo federal em Rondonópolis?

Uma boa sugestão seria o deputado embarcar na caravana do vereador Orestes Miraglia, para Brasília, numa possível reunião com o presidente e levar as reivindicações do município e região. Taí a dica para, tanto o deputado Delegado Claudinei, bem como nossos demais representantes políticos.

4 – FALANDO

nas eleições suplementares para a vaga de Mato Grosso no Senado Federal, com a cassação da dra. Selma, anteriormente arriscamos em dizer que o pré-candidato que teria o apoio do presidente no pleito previsto para 26 abril, seria o atual deputado federal José Medeiros (Podemos).

Até então, quem também disputava com ele este prestígio era o “queridinho” deputado federal Nelson Barbudo (PSL), o que parece que está fora do páreo, pois o PSL dificilmente dará a vaga para ele concorrer ao Senado, tendo em vista que Barbudo já havia declarado que iria sair da sigla, contrariando assim os dirigentes nacionais do PSL.

Hoje a única alternativa legal para Barbudo sair candidato é pelo PSL, aja vista que para ser candidatar ao Senado já deveria estar filiado a outro partido há seis meses do pleito.

Mas no fim, parece que o apoio do Bolsonaro não vai sobrar nem para Medeiros e nem para Barbudo, pois na sexta-feira, 6, uma declaração do presidente veio à tona, pois ele revelou que apoiará uma mulher na disputa ao Senado, deixando muita gente curiosa, sendo que nenhuma mulher simpatizante ao Governo dele teria lançado pré-candidata a vaga da senadora Selma Arruda (Podemos).

Mas enfim, neste sábado (7), o nome da sua pré-candidata preferida foi revelado, tratando-se da tenente-coronel Rúbia Fernanda de Oliveira Santos (Patriota), partido que é conduzido em Mato Grosso pelo ex-deputado federal Victório Galli, o qual será suplente na chapa.

A COLUNA ACHA

que neste novo quadro, fica difícil para Medeiros e o melhor seria ele se manter quieto como deputado federal e não se arriscar a um desgaste agora, com a perca de uma eleição para o Senado. Mas isso será tema para a próxima Coluna.