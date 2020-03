No próximo dia 15, a partir das 15 horas, em frente ao shopping está previsto um evento em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL). O movimento também está previsto para ocorrer simultaneamente na maioria das cidades.

Em Rondonópolis, os organizadores vão coletar assinaturas em apoio a criação do Partido Aliança pelo Brasil. As pessoas que quiserem contribuir terão que apresentar título eleitor e documento com foto.

Os manifestantes pretendem tomar as ruas ao entorno do shopping com o objetivo de pressionar o Congresso Nacional para que deputados e senadores aprovem diferentes propostas encaminhadas pelo Poder Executivo.

Segundo os organizadores, será uma manifestação popular como a que irá acontecer em outras cidades do Brasil. Rondonópolis foi um dos municípios de Mato Grosso onde Bolsonaro teve uma votação mais expressiva na sua eleição para presidente.

“A nossa manifestação terá um foco principal: o total apoio ao Governo do Presidente Jair Bolsonaro. Não deixaremos de nos manifestar também sobre o descalabro promovido por alguns congressistas a fim de enfraquecer um governo que tem a aprovação da maioria dos brasileiros. A articulação do Congresso Nacional para a derrubada do veto presidencial 52, felizmente, foi fracassada devido a pressão dos apoiadores nas redes sociais. É notória que a força das ruas e dos movimentos modifica a postura e amedronta aqueles que buscam na política meios de enriquecimento através de conluios imorais e corrupção. Essa grana, quando ‘conquistada’, auxilia eles a fomentar os currais eleitorais e fazer negociatas, ainda mais em ano eleitoral. Ademais, a extrema imprensa também comunga do mesmo querer. Dinheiro é tudo para estes. Bolsonaro quando não cortou, reduziu”, disse Thiago Lima, um dos apoiadores do grupo.

“Se o presidente atual tivesse uma estrela como símbolo, essa manifestação do dia 15 não ocorreria, porque é de praxe dos vermelhos fazer negociatas e troca de favores nos bastidores. Anos atrás era só marcar um churrasquinho com cachaça nos porões do Planalto que tudo estava resolvido. Bolsonaro é diferente, não tem negociata, não tem toma-lá-dá-cá e nem troca de favores políticos, por isso o desespero daqueles que são acostumados com o sujo, com o errado. Nós, apoiadores do Bolsonaro em Rondonópolis, atenderemos o clamor do excelentíssimo ministro General Heleno e, democraticamente, nos manifestaremos em total apoio ao presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, para o bem do Brasil”, completou.