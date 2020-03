Quem passou pelas principais ruas e avenidas de Rondonópolis na manhã desta sexta-feira (06) presenciou uma carreata que levava a mensagem do combate à violência contra as mulheres.

A iniciativa do Poder Judiciário junto do Conselho Municipal da Mulher ganhou força e uniu parceiros como a Prefeitura, as Polícias Rodoviária Federal e Militar e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat).

Criar multiplicadores da não violência esse foi o objetivo principal do evento segundo a juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, Maria Mazzarello Farias Pinto, que liderou o evento. A convite da juíza, a desembargadora Maria Helena Póvoas, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também participou da carreata finalizada na sede do Sest/Senat.

A desembargadora lembrou da história de luta que as mulheres têm e da presença do gênero feminino em todos os setores da sociedade. Maria Helena contou da participação das mulheres mato-grossenses na guerra do Paraguai e mostrou que essa classe tem força, coragem, determinação assim como os homens.

Outro grupo importante na realização desse movimento foi o Conselho Municipal da Mulher que, por meio do trabalho liderado pela presidente Mariúva Valentin Chaves, conseguiu reunir parceiros e trabalhar junto da Prefeitura no combate contra a violência da mulher.

Para encerrar o encontro, o superintendente da PRF no Mato Grosso, Francisco Elson, prestou homenagem a todas as mulheres que estiveram à frente do evento com uma medalha da PRF.