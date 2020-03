A Prefeitura de Rondonópolis instalou 80 novos abrigos na cidade, para atender usuários de ônibus, táxi e mototáxi, sendo desse número 50 destinados ao transporte coletivo, 20 para os mototaxistas e 10 para os taxistas. O serviço de instalação terminou em meados de novembro do ano passado, mas está incompleto.

A licitação milionária, na ordem de R$ 1.156.331,30, previa que os novos abrigos seriam equipados com estação de recarga de celular, iluminação com lâmpadas, entre outros. Contudo, meses depois, os abrigos, que foram viabilizados com recursos próprios da Prefeitura de Rondonópolis, seguem sem esses itens.