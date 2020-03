A Ala Oncológica da Santa Casa, que ocupa um dos pisos do prédio do hospital, é referência em toda a região sul e sudeste do estado no atendimento e tratamento de pacientes acometidos pelo câncer, atendendo todos os meses cerca de 600 pacientes.

A direção do hospital espera inaugurar até agosto próximo uma nova ala para ofertar o tratamento de radioterapia, que ainda não existe na cidade, com os pacientes atualmente sendo encaminhados para Cuiabá, o que causa transtornos e gera despesas para essas pessoas e seus familiares.

“Atualmente, a Santa Casa não presta serviços de hematologia, por conta do hospital não ser habilitado para prestar esse serviço, e os pacientes desses casos são encaminhados para Cuiabá. A oncologia pediátrica é outro serviço que a Santa Casa ainda não presta para a sociedade. Mas nenhum paciente que nos procure fica abandonado. No mínimo, o paciente recebe uma orientação e é encaminhado para onde é feito o serviço. Os postos de saúde também fazem esse encaminhamento”, complementou Bianca Franco.

Para a médica oncologista Maria Paula Batista, responsável pelo serviço na Santa Casa, a estrutura física e humana do hospital é adequada.

“Está tudo dentro das normas, e dentro de pouco tempo vamos ter que crescer, ampliar a estrutura, mas dá para trabalhar tranquilamente dentro dos protocolos do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. Está tudo em conformidade, e isso é muito importante para nós médicos e principalmente para os pacientes, pois quando não está em conformidade, isso representar risco para esses pacientes. Isso não acontece aqui”, testemunhou.

A médica conta que o fato de contar com uma boa estrutura e um atendimento humanizado ajuda no tratamento.

“Quando não há uma boa relação médico-paciente, quando não há um bom lugar para este ficar, quando as condições não são humanizadas, muitos pacientes acabam abandonando o seu tratamento ou não seguindo à risca os procedimentos. Então, quando tudo está dentro das conformidades, isso acaba salvando vidas”, completou.

Sobre os pacientes atendidos no local, a médica Maria Paula Batista conta que em sua maioria são pessoas de mais idade, divididas entre homens e mulheres, mas também há casos de pessoas na casa dos 30 anos já em tratamento.

Entre os tipos de câncer, os que mais acometem as pessoas são o câncer de próstata, no caso dos homens, e o câncer de mama, entre as mulheres. Mas também é comum aparecerem pacientes com câncer de pulmão intestino, pâncreas, fígado, bexiga e outros, mas a médica esclarece que os casos de câncer de pele são tratados no Ceadas, sendo encaminhados para o hospital somente os casos em que há risco de metástase, ou seja: que há o risco de a doença se espalhar para o resto do corpo.

Com relação à unidade de radioterapia, que deve ser inaugurada ainda este ano, ela diz considerar isso muito importante para o tratamento e recuperação dos pacientes, que não precisarão mais se deslocar para outras cidades, ficando distantes de seus entes queridos, para receber o tratamento.