No dia 14 de março, às 19h00, acontecerá no Hotel Comfort, o lançamento da Beleza do Bem. Estarão reunidos representantes da beleza de todo o estado de Mato Grosso e, na ocasião, acontecerá o lançamento da campanha de arrecadação de produtos de limpeza que, posteriormente, serão doados a instituições de caridade do município. Venha fazer parte do BELEZA DO BEM!