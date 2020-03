Atualmente, o salário dos desembargadores é de R$ 35 mil, mas com a entrada em vigor da nova lei, eles ainda passarão a receber uma Verba Indenizatória (VI) de mais R$ 35 mil, o que totaliza R$ 70 mil mensais. Vale lembrar que o salário-mínimo no país é de apenas R$ 1.045,00.

Um projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais mato-grossenses na última quinta-feira (5) permitirá que os desembargadores do Tribunal de Contas do Estado (TCE) ganhem salários de até R$ 93 mil mensais.

No caso do presidente do TCE, ele recebe mais 50% do valor de seu salário em função do cargo, o que dá outros R$ 17,5 mil, totalizando até aqui R$ 87,5 mil.

Acontece que o TCE também paga R$ 70 mil anuais aos seus desembargadores na forma de um auxílio-livro, que é pago em duas parcelas por ano, nos meses de janeiro e julho, dos quais não há qualquer exigência de prestação de contas.

Se dividirmos esse valor pelos 12 meses do ano, teremos R$ 5.833,33 mensais, que somados aos R$ 87,5 mil chegaremos a um total de R$ 93.333,33 mensais, salário que é mais que o dobro do teto constitucionais de R$ 39.200.

O projeto em questão ainda depende da sanção do governador Mauro Mendes (DEM) para entrar em vigor. Por questão de justiça, é importante ressaltar que os deputados Faissal Calil (PV), Lúdio Cabral (PT), Ulisses Moraes (DC) e Xuxu Dal Molim (PSC) votaram contra a criação de mais esse benefício para os já bem pagos desembargadores do TCE.

Outros poderes

Mas também por questão de justiça, não é só no TCE que situações como essa ocorrem, pois o próprio governador, que já recebe um salário de R$ 20,7 mil mensais, conta ainda com um valor de R$ 50 mil mensais a título de “ajuda de custo para representação do governo”, o que totaliza R$ 600 mil anuais, que somados aos R$ 248,4 mil anuais que já recebe de salário, o governador recebe R$ 848,4 mil anuais.

No caso do Legislativo do Estado, cada um dos 24 deputados estaduais recebe um salário de R$ 25 mil e mais uma Verba Indenizatória de R$ 65 mil, o que totaliza R$ 90 mil mensais. Mas os parlamentares também recebem uma ajuda anual de R$ 50 mil, divididos em duas parcelas, o que equivale a mais R$ 4.166,00 por mês, o que na prática eleva os seus rendimentos mensais para R$ 94.166 mensais. Somados esses rendimentos, cada um dos 24 deputados embolsam R$ 1.129.992,00 por ano e, se somarmos os vencimentos de todos, chegamos a um total de R$ 27.119.808,00 ao ano.

Já no Município, a “farra” com o dinheiro público é um pouco menor, mas não deixa de ser considerável. O prefeito recebe um belo salário de R$ 17,5 mil e não há informação de que receba algum valor extra, enquanto cada secretário municipal recebe um salário de R$ 13 mil brutos. Por ano, o prefeito recebe R$ 210 mil anuais, enquanto os secretários ficam com R$ 156 mil anuais.

Os vereadores, por seu lado, recebem um salário bruto de R$ 10 mil e mais R$ 10 mil a título de Verba Indenizatória, dos quais não tem que prestar contas, tendo que apresentar apenas um relatório resumido de suas atividades parlamentares para a Mesa Diretora da Casa.

Ao todo, cada um dos 21 vereadores embolsa R$ 240 mil anuais, o que resulta em uma despesa anual de R$ 5.040.000,00 anuais ao Legislativo somente com seus rendimentos diretos.