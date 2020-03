Noite de reconhecimento, através da Medalha do Mérito “Rosa Bororo” (criada por lei de autoria da vereadora Luciene Soares de Lima), destinada a mulheres que tenham prestado relevantes serviços à comunidade. A pessoa homenageada deverá ser no mínimo 05 anos residente no município de Rondonópolis. A medalha será entregue no mês de março, fazendo alusão ao Dia Internacional da Mulher (08/03). Parabéns a todas às mulheres que foram homenageadas!