O trabalho, que começou de forma célere no início de janeiro, logo agradou a população pela rapidez e aparente qualidade do serviço. Contudo, a recuperação não está mais acontecendo e parte das canaletas, de um pacote de 17 que a gestão municipal contratou para serem recuperadas, ainda estão por fazer. Vale lembrar que o Município deve desembolsar, para a recuperação de 17 cruzamentos, o valor de R$ 112.841,66.

Outro problema que se observa é que somente canaletas da região central fazem parte do pacote de obras, desconsiderando alguns outros pontos críticos, como é o caso do cruzamento da Rua José Barriga com a Avenida Marechal Dutra, em que os veículos que estão na via preferencial precisam praticamente parar, e o cruzamento da Rua Poxoréu com a Avenida Rui Barbosa.

A reportagem do A TRIBUNA entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis questionando quantas, das 17 canaletas, já haviam sido recuperadas. Questionamos também o motivo da obra ter parado e se existia previsão para a mesma ser retomada. Até o fechamento da edição, a gestão municipal não respondeu nossos questionamentos.