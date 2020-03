A 48ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso, a Exposul, já tem data definida para acontecer. O evento, que mais uma vez acontecerá no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias, está programado para acontecer entre os dias 3 a 8 de agosto de 2020 e sua organização já está bastante avançada, mas a organização do evento ainda não pode antecipar maiores detalhes, mas já se sabe que a Exposul mais uma vez contará com o apoio da Prefeitura de Rondonópolis e que a mesma acontecerá nos mesmos moldes das edições anteriores.

De acordo com Aylon Arruda, presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis e da comissão organizadora da Exposul, além da data de realização, o evento também já conta com a sua grade de shows artísticos definidos. “Os artistas já estão fechados, mas a gente ainda não pode por questão contratual divulgar os nomes. Sobre o formato, já sentamos com o prefeito e secretários ontem (anteontem) e mais uma vez vamos agregar a Secretaria Municipal de Agricultura e os pequenos produtores, com a Secretaria de cultura e novamente vamos contar com os artesãos. E já discutimos outras situações também”, antecipou.