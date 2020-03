A primeira etapa do serviço já teve início no final de fevereiro e, além de prever a troca das atuais luminárias por novas luminárias de LED, a empresa responsável também fará a substituição dos postes danificados da Avenida dos Estudantes. Esse primeiro contrato custará R$ 7.152.423,30 aos cofres públicos, abrangendo o quadrilátero central e as principais vias da cidade.

A Prefeitura de Rondonópolis fará mais uma licitação para a contratação de empresa especializada para a modernização e melhorias do sistema de iluminação pública da cidade, trocando as atuais lâmpadas vapor de sódio e de vapor metálico pelas lâmpadas de led. Essa é a segunda licitação que a Prefeitura faz para contratar esse tipo de serviço, mas agora a ideia é ampliar a área da cidade que receberá as novas lâmpadas.

Já o segundo contrato custará R$ 16.633.370,21, que ainda será licitado, de acordo com uma nota da Prefeitura, será para a aquisição de mais luminárias para a ampliação do processo de modernização e melhorias do sistema de iluminação pública da cidade, mas não informou qual o número exato de lâmpadas que serão substituídas e nem onde as mesmas serão instaladas. A nova licitação está prevista para o dia 2 de abril.

As lâmpadas de led, apesar de ter um valor maior que as atuais lâmpadas, consomem até 75% menos energia que as lâmpadas de vapor metálico e de sódio, o que irá gerar uma grande economia para o Município, além de melhorar a qualidade da iluminação, já que sua luz é branca e direcional, o que entre outras vantagens, melhora a visão das pessoas à noite.