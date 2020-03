A jovem de 20 anos, baleada na cabeça na noite de anteontem (3) no Jardim Paiaguás, permanecia entubada e em estado gravíssimo no Hospital Regional de Rondonópolis até o fechamento da edição. A investigação trabalha com a linha de que Gabriely Auxiliadora Souza Silva foi baleada por acidente. Pelo menos até a noite de ontem (4) ninguém havia sido preso pelo crime.

De acordo com as informações, ela estava em frente a casa de sua avó quando dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta de cor preta, efetuaram disparos em direção a um rapaz que estava próximo a vítima. Na confusão, Gabriely acabou sendo atingida por uma bala na cabeça, sendo que o tiro transfixou.

Investigação inicial aponta que tiro que atingiu jovem de 20 anos tinha como alvo homem que passava próximo a ela

O Samu prestou o socorro a jovem e a levou ao hospital, mas a situação, conforme informado, é de muita gravidade. A Polícia Civil investiga o caso, e não repassou nenhuma informação sobre a identificação de quem seria o homem que era o alvo dos bandidos, e nem se já identificou os suspeitos do crime.

DUPLO HOMICÍDIO

Foram identificados os dois homens assassinados, também na noite de anteontem, no bairro Tancredo Neves. Breno Antônio Ramos, de 19 anos, e Rodrigo Gabriel Cardozo da Liria, de 16 anos, foram mortos a tiros em via pública. Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), testemunhas afirmaram que os autores do duplo homicídio são dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta Honda XRE 300 de cor vermelha.

No local, a perícia encontrou diversas cápsulas de pistola calibre 9mm. Os tiros foram direcionados na região da cabeça dos dois jovens. Também neste caso, a Polícia Civil não forneceu informações sobre a possível identificação dos autores ou motivação dos crimes.