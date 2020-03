A Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado de Mato Grosso pôs fim à polêmica envolvendo a Santa Casa de Rondonópolis e decidiu que o hospital filantrópico continuará sendo uma Associação. A sessão do TJ que julgou o Recurso de Apelação proposto pelo Ministério Público improcedente aconteceu no início da tarde de ontem (4) e encerrou uma polêmica que se arrasta há alguns anos.

Antônia Siqueira foi enfática na defesa do seu voto. “O Ministério Público pode sim, e deve, fiscalizar, mas jamais, como infelizmente no caso, requerer a nulidade ou anulabilidade porque não foi demonstrada aqui essa nulidade, porque realmente é uma associação, se nos atermos aos conceitos e o que nós extraímos do estatuto. E no caso até de se alterar, como eu vi aqui uma minuta de estatuto alterando para fundação não pode, porque a essência da fundação e da associação, foi bem dita, uma é uma associação de pessoas e a outra é de patrimônio. Então, com todas as vênias, reconhecendo a nobreza da ação do Ministério Público, no intuito e em prol da coletividade de Rondonópolis, mas eu não tenho dúvida nenhuma de acompanhar o voto do nobre relator”, explanou ela.

O recurso proposto pelo MP pedia a anulação de todos os estatutos da Santa Casa, que no seu entendimento deveria ser gerida na forma de uma fundação, o que impediria as duas modificações que foram feitas no estatuto do hospital após a sua construção. Mas o entendimento do TJ foi diferente e julgou que não ficaram demonstradas as nulidades que levassem a uma decisão favorável ao MP.

Caso a ação fosse julgada procedente, voltaria a valer um estatuto da época da fundação da unidade de saúde, que determina que dois terços da diretoria da Santa Casa seriam de membros do Rotary Clube Rondonópolis, entidade mantenedora do hospital, garantindo ao clube serviço o controle do mesmo, ao contrário do que ocorre hoje, quando são aceitos membros de outros Rotarys e de outros clubes de serviço, assim como da sociedade em geral, desde que apresentados por um membro da diretoria e aprovado em assembleia.

Procurada para se manifestar a respeito da decisão, o advogado Leonardo Resende, que defende a Santa Casa, respondeu de, forma sintética, que o hospital recebe a notícia com serenidade. “Com felicidade, vendo que o bom senso e a justiça prevaleceram”, afirmou.