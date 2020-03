Para Medeiros, o prefeito José Carlos do Pátio (SD) sempre teve a intenção de usar esses recursos em obras que lhe rendessem mais resultado eleitoralmente e o acusa de faltar com a verdade sobre o caso. “Dá até sono falar sobre esse assunto, não tem nada de verdade no que o prefeito tem falado até agora sobre a questão. Prefeito, eu vou falar diretamente com o senhor: quem fala a verdade não merece castigo. O senhor é prefeito, foi eleito, chega para a população e diga ‘olha, eu fiz um acordo com a bancada e a bancada me prometeu mandar R$ 56 milhões para os distritos industriais, aí eu dei uma de esperto e resolvi pegar esse dinheiro e aplicar todo em outros lugares que me dão mais retorno político. Arrumei aí uma desculpa para poder não aplicar’. Fale a verdade!”, disparou.

O deputado lembra que o prefeito pode aplicar o recurso onde quiser, inclusive nos distritos industriais, pois a gestão desses recursos caberia justamente a ele, que tem gestão plena. “Tanto é que o dinheiro era para os distritos industriais e o senhor está tirando e pondo nos outros lugares. O prefeito pode fazer o que quiser, para isso ele é o prefeito. Isso se chama discricionariedade, aí fica aí nessa mentirada, que aliás tem sido uma tônica. O prefeito José do Pátio, eu tenho que ser claro aqui, tem se comportado com a bancada usando mentiras como método, para desgastar. É mais ou menos mordendo a mão daquele que o ajudou, pois, se tem uma bancada que tem sido proba, benevolente com o prefeito tem sido essa. Mas ele não se comporta assim só com a bancada, tem sido assim com o Governo Federal. No mesmo dia em que ele recebeu R$ 147 milhões de liberação da Caixa, ele criticou o governo Bolsonaro. Tem sido assim a técnica”, externou Medeiros.

O parlamentar ainda citou que, apesar de todos os deputados e senadores da região mandarem constantemente recursos de emendas para a cidade, o prefeito não perderia uma só oportunidade de ir para os bairros criticar esses parlamentares. “Eu só não entendo por quê. Eu lhe pergunto prefeito: em que isso te dá mais votos? Nós sabemos que o senhor tem 30% dos votos (dos eleitores da cidade), mas o que o senhor ganha com isso? Resumindo o assunto, isso é mentira! Eu poderia até usar algum termo mais elegante, mas não tem outra palavra para descrever. É mentira”, reforçou José Medeiros.

O motivo da revolta do deputado é uma emenda parlamentar de todos os parlamentares da legislatura anterior, totalizando R$ 56 milhões, que foram articuladas pelos parlamentares com base em Rondonópolis no ano de 2018, deveria ser integralmente aplicada em obras de infraestrutura nos distritos industriais da cidade, mas desde o começo o prefeito procurou dizer que não investiria o recurso da forma pretendida por quem articulou as emendas, e acabou mudando a finalidade do mesmo, deixando os distritos industriais da cidade em estado precário e sem nenhuma perspectiva de melhora no curto prazo.