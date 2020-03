Segundo o DNIT, com relação a obra do contorno do perímetro urbano de Juscimeira propriamente, que terá 7 quilômetros, a informação é de que os serviços entraram na reta final, com mais de 75% de conclusão, sendo que neste momento estão em andamento os serviços de pavimentação e lançamento da superestrutura das duas pontes sobre o Rio Areia, com previsão de que sejam finalizados neste primeiro semestre de 2020. O contorno de Santa Elvira, que é distrito de Juscimeira e terá 1,8 km de extensão, já praticamente concluído, inclusive com o tráfego de veículos já liberado neste trecho, restando apenas o serviço de sinalização vertical.

As obras do contorno rodoviário do perímetro urbano de Juscimeira já estão bastante avançadas e devem ser concluídas em breve. A informação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável pela execução do serviço, que afirma que os trabalhos já entraram na sua reta final.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

Ainda de acordo com o DNIT, as obras irão proporcionar mais segurança para os moradores e para os veículos de passeio que trafegam nestes trechos da rodovia, uma vez que será desviado o trânsito de carretas pesadas do perímetro urbano de Juscimeira, já que a BR 163/364 é a principal rota para escoamento da produção do agronegócio do estado. A retirada do tráfego pesado de dentro da zona urbana também permitiria que o município explore melhor o seu potencial turístico, já que possui muitos balneários de águas termais, que atraem turistas de todo o Brasil.

As intervenções no trecho entre Jaciara e Rondonópolis integram o maior lote de duplicação da BR 163/364 do Estado e estão orçadas em R$ 370 milhões. Até o momento, foram investidos R$ 303 milhões neste lote.