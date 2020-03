Segundo consta na análise da Caixa Econômica, embora a destinação do recurso contemple a pavimentação e drenagem dos distritos industriais, como definido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a aplicação dos R$ 56 milhões na infraestrutura desses espaços não são passíveis de aceite, “visto que, conforme hierarquia de prioridades do programa de investimento em infraestrutura, tais investimentos seriam permitidos somente se já fossem pavimentadas 100% das áreas centrais e residenciais do município”, diz um trecho do documento elaborado pela Caixa.

A emenda federal no valor de R$ 56 milhões, anunciada para investimentos nos distritos industriais de Rondonópolis, ainda no início de 2018 e viabilizada graças ao entendimento dos deputados federais e senadores do Estado sobre a importância desses espaços para a economia estadual, não será liberada pela Caixa Econômica Federal para a finalidade de origem. Isto é, não será aplicada nos distritos industriais. A informação consta em um documento de análise técnica da Gerência Executiva de Governo da Caixa, em Cuiabá.

Ainda conforme essa análise técnica do banco, é possível aplicar o referido investimento em vias perimetrais aos distritos industriais, desde que sirvam de acesso às áreas residenciais vizinhas ou que atendam a linha de ônibus, observando assim as diretrizes do programa, no sentido de se atender o maior número de famílias possível e ampliar o alcance dos recursos destinados ao projeto.

Conforme informado pela Prefeitura de Rondonópolis, o recurso que estava destinado para os distritos serão investidos na pavimentação e drenagem nos bairros Cidade Salmen, Maria Tereza, Maracanã e Morumbi, além de obras de drenagem nas Avenidas Binário Norte e Sul (nas laterais na Avenida dos Estudantes,) na avenida de acesso ao bairro Alfredo de Castro e no bairro Sagrada Família. Ainda pelo que foi informado pelo Município, todos os projetos para as obras já estão em fase de conclusão para serem licitados ainda neste mês.

DIVERGÊNCIA – Apesar desse entendimento, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) informou anteriormente ao A TRIBUNA que não havia nenhuma vedação para a aplicação dos R$ 56 milhões provenientes de emendas parlamentares da bancada federal do Estado nos distritos industriais de Rondonópolis, seguindo as normativas do contrato de repasse inserido no Programa 2054 (Planejamento Urbano).