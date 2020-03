Ontem (3/3), o desembargador Marcos Machado realizou nova audiência para definir um cronograma para análise e deliberação sobre os anexos da delação do ex-deputado José Riva com a participação dos Procuradores de Justiça Domingos Sávio de Arruda e Ana Cristina Bardusco Silva, o Promotor de Justiça Roberto Turim e o advogado do colaborador, Almino Afonso Fernandes.

A execução do acordo de delação do ex-deputado José Riva foi iniciada com o recebimento pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de 15 milhões de reais para ampliação e adequações no Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.