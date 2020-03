A falta de faixas de pedestres no entorno das principais ruas e avenidas nas proximidades da Escola Estadual Renilda, no bairro Coophalis, ao lado da Avenida Lions Internacional, coloca em risco a vida de muitos estudantes do referido estabelecimento, assim como outros pedestres no trânsito.

Procurada pela reportagem, a diretora da escola, Maria José Vilela Rodrigues, informou que geralmente estão matriculados na unidade quase mil alunos, onde a maioria vai a pé de bairros como Jardim Iguaçu, Cidade Alta, Jardim Participação, entre outros. E, nesse trajeto, todos tem que atravessar o cruzamento da movimentada Rua Ariadne Feltrin com a Avenida Lions Internacional, onde não possui nenhuma faixa de pedestre.