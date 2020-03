Policiais da 14ª Companhia de Força Tática da Polícia Militar, com sede em Rondonópolis, prenderam em flagrante, por estelionato, três suspeitos de aplicar golpes envolvendo a venda de mercadoria por anúncio no site OLX.

No local, os policiais descobriram que um deles havia acabado de receber uma transferência bancária de R$ 4 mil de uma vítima moradora de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que pensava estar comprando uma motocicleta. A segunda vítima, dona da motocicleta, havia enviado os documentos assinados acreditando que o depósito da venda havia sido feito, porém não havia dinheiro em sua conta.

Em um dos celulares apreendidos com o trio, com número de São Paulo (DDD 11), estavam registradas mensagens da negociação, do golpe. O outro suspeito estava com o comprovante da transferência bancária em mãos. O terceiro envolvido era responsável pelo transporte dos outros dois suspeitos em Rondonópolis.

Os três foram conduzidos ao plantão da Delegacia de Polícia de Rondonópolis enquanto as vítimas, informadas pela PM mato-grossense, formalizavam as queixas na Polícia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.