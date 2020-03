De acordo com a presidente do CMDM, Mariuva Valentin, assim como em todo o mundo, o mês de Março será dedicado às ações voltadas para esse público. “E como Rondonópolis, que é o terceiro município mais populoso do Estado, registra o maior número de casos de violência contra a mulher, o CMDM e a Vara da Mulher, por meio da doutora Maria Mazarelo, montamos uma programação para todo o mês de Março, com o objetivo de atingir aquelas mulheres que não tem condições de estarem no centro da cidade e receberem essas informações”, explicou.

Sobre o aparente aumento do número de casos de violência contra as mulheres, ela afirma que em parte isso já é reflexo dos trabalhos desenvolvidos pela conscientização das mulheres, já que a cada dia mais mulheres denunciam seus agressores, o que não acontecia antes. “As mulheres estão se sentindo mais empoderadas e, por isso, estão tendo coragem de denunciar, antigamente ela não falava nada e ficava por isso mesmo, ninguém ficava nem sabendo. Como representante do Conselho, a gente percebe que a mulher está enfrentando mais essa situação, que a mulher está perdendo o medo e está enfrentando as situações. Por isso tem aumentado muito o número de notificações”, completou Mariuva Valentin.

Como parte da programação e visando dar mais força para a luta das mulheres por igualdade e justiça, será realizado um evento de cunho mais político no dia 21, que será um curso de formação política, para esclarecer essas lideranças femininas sobre a importância da participação das mulheres na política eleitoral e partidária, que acontecerá na Câmara Municipal a partir das 14 horas.

Programação

A programação dos eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher terá início às 14 horas da quinta-feira (5), com uma atividade na Vila Olímpica, que fica na Vila Lourdes. No dia seguinte, a programação começa as 7 horas, com um café da manhã na Apor, com a participação de mulheres que estão fazendo tratamento contra o câncer. Em seguida, acontecem palestras no auditório da Prefeitura e no Sest/Senat, e a partir das 11 horas será realizada uma carreata pelas principais ruas e avenidas do centro da cidade. Já no período noturno, acontecerá uma palestra na Igreja São José Operário, na Vila Operária.

No sábado (7), haverá uma palestra com a ex-senadora amazonense Vanessa Grazziotin (PCdoB), que será no Hotel Comfort, na Avenida Lions Internacional. A partir de 17h30, haverá uma roda de conversa no bairro Parque Universitário. No domingo (8), a programação prevê uma caminhada pela Avenida Presidente Médici, que será acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Nos dias seguintes, haverá uma intensa programação nos bairros da cidade identificados como os locais onde mais ocorrem casos de violência contra as mulheres, onde serão ministradas palestras abordando a temática feminina e conscientizando homens e mulheres com o objetivo de acabar ou diminuir bastante os casos de agressões e mortes de mulheres.

A presidente do CMDM esteve na redação do A TRIBUNA acompanhada de várias outras mulheres, todas parte do Conselho, conforme se segue: Beatriz Moreira Dias, Maria Perpétua Stefanini, Avelina Antunes da Silva, Nadir Alves Paiva, Valtuira Moreira dos Santos, Luzia Nascimento, Gislene Cabral, Jacilene Terra, Priscila Raimundi e Cristiane dos Santos Ponce.