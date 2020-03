Pela segunda vez após ser entregue oficialmente no dia 7 de fevereiro deste ano, a obra de recuperação do Anel Viário de Rondonópolis apresenta novamente problemas com nova formação de buracos que começaram a se formar no asfalto novo, no trecho compreendido entre a MT-130 e o acesso à rodovia BR-364, por onde existe grande circulação de veículos pesados.

De acordo com o deputado estadual Thiago Silva (MDB), um ofício foi encaminhado à Secretaria Estadual de Infraestrutura na semana passada, cobrando os reparos pela segunda vez. “Nesta segunda-feira (2), as equipes da empresa responsável pela obra estiveram no Anel Viário realizando os reparos. A obra ainda está na garantia e a empresa atendeu de imediato”, disse o deputado.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————