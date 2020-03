Em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Paletó da Câmara Municipal de Cuiabá, o ex-governador Silval Barbosa (sem partido) afirmou que teria avisado ao Ministério Público Estadual (MPE) sobre o suposto caso de extorsão por parte dos deputados estaduais do qual foi vítima, levando-o a pagar propina em troca do apoio dos parlamentares. Essa CPI foi montada para investigar uma suposta quebra de decoro e obstrução da Justiça por parte do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro (MDB), filmado no momento em que “embolsava” maços de dinheiro na sede do governo estadual.

“Quando um governador quer conversar com um presidente, não precisa deslocar, você convida e ele vem no gabinete. Foi o que foi feito. Em uma reunião com o doutor Paulo (Prado), eu falei o que estava acontecendo. Expliquei bem que não era só ali (AL), eram outros que estavam, como o Tribunal de Contas. Eu relatei que estava passando por uma série de problemas, com dificuldades das mais perversas para executar os programas de Governo”, externou.

Ainda segundo Silval, algum tempo depois ele retomou o assunto com Prado, quando ouviu deste que “era para gravar, para flagrar todo mundo”. Ele conta ainda ter proposta passar todas as informações para o chefe do MPE apurar, mas tudo “mas ficou por isso mesmo”, nas palavras do próprio ex-governador.

No mesmo depoimento, Silval também contou aos vereadores da capital que para que os deputados estaduais não atrapalhassem o andamento das obras da Copa do Mundo e do Programa MT Integrado. Ele teria pagado até R$ 15 milhões ao ano em propinas recebidas mensalmente pelos políticos, o chamando mensalinho. “Quando começou a sair recurso foi um inferno na administração. Começou extorsão de todo lado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado… Depois de várias reuniões, cada deputado pediu R$ 1 milhão. Fechamos em R$ 600 mil, em 12 vezes de R$ 50 mil ao mês”, explicou.

Sobre o vídeo em que Emanuel Pinheiro é flagrado recebendo grandes maços de dinheiro, que o prefeito da capital afirmou ser o pagamento de uma dívida do Governo do Estado com o Instituto Mark, de propriedade de seu irmão, Marco Polo Pinheiro, por conta de pesquisas, Silval foi categórico ao afirmar que se trata de pagamento de propina. “A gravação daquela fita era propina fruto de extorsão. Não tinha outra coisa. Nada a ver com pesquisa”, afirmou ele, mas, ao mesmo tempo o ex-governador nega ter sido extorquido pelo prefeito da capital pessoalmente.

À imprensa cuiabana, Paulo Prado confirmou a conversa com Silval, mas afirmou que de sua parte aguardou por uma denúncia formal para que pudesse agir, mas isso nunca aconteceu.