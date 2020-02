Moradores da Vila Operária e região estão reivindicando do poder público a instalação de um terminal rodoviário, que poderá ser construído na Praça Bom Jesus. A informação foi repassada pelo presidente da Associação de Moradores do Distrito da Vila Operária (AMDVOP), Camargo Pires. Ele explica que iniciou o processo para implantação de um terminal rodoviário na região, com o primeiro passo que foi a confecção de um ofício, entregue no último dia 20 para o secretário municipal de Trânsito e Transporte, Rodrigo Metello.

De acordo com a liderança comunitária, a grande Vila Operária já tem densidade para receber tal estrutura. São quase 115 bairros e mais 75 mil moradores. “É uma reivindicação antiga de nossos moradores. Hoje o acesso até a nossa rodoviária é bem complicado. Além da distância, tem o trânsito. Nós temos demanda de passageiros suficiente para um terminal e vamos lutar para que ele seja instalado em nossa comunidade”.

A ideia é construir a estrutura para atender 10 ônibus na Praça Bom Jesus, região central da Vila Operária. De acordo com o comunitário, o local fica num ponto estratégico para as empresas que fazem linhas para o leste do Estado. “Nós temos um bom espaço construir um terminal moderno e com estrutura necessária para atender uma gama de 200 passageiros dia. Os ônibus que chegarem na cidade pela Vila Operária, poderão pegar a Avenida Castelo Branco e seguir sentido rodoviária, passando pelo longe do nosso tumultuado centro”.

Integração

Em sua proposta, Camargo ainda defende que o terminal da Vila Operária seja usado como uma plataforma de integração entre o sistema de transporte de passageiros intermunicipal com o sistema de transporte urbano de Rondonópolis. “Para isso vamos pedir um estudo técnico de viabilidade. Entendo que essa integração impacta diretamente na mobilidade urbana da cidade. Isso representa menos carros e motos circulando na região central”, comenta.