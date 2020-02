As linhas de financiamento do FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste – já estão disponíveis para os empresários mato-grossenses. Em 2020, foram aportados R$ 2,3 bilhões para o estado, destes R$ 1,1 bilhão para o FCO Rural.

A Câmara Técnica de Política Agrícola e Crédito Rural (CPACR) já realizou duas reuniões ordinárias neste ano, em que analisou cartas consultas que pleiteiam os empréstimos. No primeiro encontro, foram analisadas 154 cartas e, no segundo, 61 cartas, totalizando R$ 489 milhões destinados a variados empreendimentos rurais.

De acordo com o superintendente de Política da Agricultura e Pecuária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Eldo Leite Gatass Orro, as operações abaixo de R$ 500 mil podem ser feitas pelos interessados diretamente no Banco do Brasil. As operações acima de R$ 500 mil devem passar pela CPACR da secretaria.

Para operações acima de R$ 500 mil, o produtor rural contrata um projetista cadastrado na instituição financeira e elabora a carta consulta e protocola na agência. Aí é enviada para a superintendência regional do banco, que encaminha para a Sedec para ser analisada na CPACR e homologada pelo Conselho de Desenvolvimento Agrícola Empresarial (CDAE). Todo o trâmite é feito pela instituição financeira.