Segundo o técnico Júlio César Nunes, o jogo será importante para o União, já que o Operário também faz uma boa campanha no Estadual, estando em terceiro lugar na tabela, com 11 pontos, logo atrás do União, que tem 14. “Estamos três pontos na frente do adversário com o mesmo número de jogos e é um jogo de seis pontos, como a gente chama. Vencendo, a gente abre seis pontos e, em contrapartida, eles nos vencendo, a gente empata em pontos. Então é um jogo importantíssimo em termos de pontuação na classificação”, afirmou.

O União Esporte Clube volta a campo neste domingo (1) para enfrentar a equipe do Operário de Várzea Grande, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Mato-grossense 2020. A partida será às 18 horas, no estádio Luthero Lopes, e a expectativa é de um resultado positivo para a equipe colorada manter a boa fase na competição.

Ainda assim, o técnico diz que é a equipe adversária que sente a maior pressão, pois precisa vencer a partida a todo custo, para melhorar sua posição na tabela. “O peso não está do nosso lado. Está do lado de quem está atrás, do lado de quem precisa ganhar o jogo para empatar com a gente. Nós estamos com uma campanha acima da média, uma campanha com quatro vitórias e dois empates, muito boa e mantendo a invencibilidade, coisa que só nós e o Cuiabá ainda mantemos na competição. Então quem tem que correr atrás é o Operário”, continuou Júlio César.

Ainda assim, ele considera que pelo fato de estar jogando em casa, o União vai buscar a vitória, até para dar essa alegria para a sua numerosa torcida. “É óbvio que quem vai jogar em casa somos nós e vamos jogar da mesma forma que estamos jogando todos os jogos, não vamos descaracterizar nossa forma de jogar. Contra o Sinop, nós que ditamos o ritmo, fomos para cima e criamos várias chances, aconteceu de não conseguirmos fazer os gols, mas foi o jogo que nós mais criamos. E não vai ser diferente contra o Operário, vamos para cima e marcar quando tiver que marcar, respeitando o adversário, porque é uma boa equipe, mas vamos buscar o gol a todo momento, pois essa é uma característica da equipe do União”, concluiu.

Atual segundo colocado no Estadual com 14 pontos, atrás do Cuiabá, que tem 16 pontos, e que também entra em campo neste domingo, para jogar contra o Poconé. Caso o União vença seu jogo e o Cuiabá perca, a equipe rondonopolitana assumiria a liderança da competição.