O Índice de Confiança do Empresário Industrial de Mato Grosso (ICEI MT) alcançou o maior resultado de toda série histórica ao atingir 67,5 pontos. A pesquisa, divulgada nesta semana, é realizada desde 2012 pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt). Os indicadores variam de zero a cem pontos. Quando estão acima de 50 pontos mostram que os empresários estão confiantes.

O resultado está 4,5 pontos acima do mesmo período do ano passado e o crescimento foi de dois pontos em comparação com janeiro. A confiança do industrial mato-grossense está maior do que o índice nacional, que ficou em 64,8 pontos em fevereiro.

“Os empresários demonstram, mais uma vez, acreditar no país. As recentes reformas contribuem com esse otimismo histórico. Contudo, é imprescindível que a agenda reformista tenha continuidade para que, entre outras, a reforma tributária e a administrativa sejam realizadas – e de forma benéfica à economia. Temos sérios problemas estruturais e o equilíbrio fiscal ainda não é uma realidade. Estamos no caminho, mas há muito para ser feito até alcançarmos novos patamares em direção ao desenvolvimento econômico sustentável”, avalia o presidente do Sistema Fiemt, Gustavo de Oliveira.

Confiança por porte

De acordo com a pesquisa, a confiança está nas indústrias de todos os portes. Nas pequenas empresas o índice marcou 67,2 pontos, o aumento foi de 6,2 pontos em relação a fevereiro de 2019. Mesmo com crescimento menor, a confiança está maior nas indústrias de médio e grande porte. O ICEI foi de 67,6 pontos no segmento, a alta foi de 3,7 pontos na comparação com o mesmo período do ano passado e de 1,9 ponto frente a janeiro.

A percepção dos empresários sobre a economia brasileira, em relação aos últimos seis meses, registrou leve retração de 0,4 ponto e ficou em 63 pontos. A expectativa para os próximos seis meses subiu 2,3 pontos frente ao mês anterior ao atingir 70,3 pontos, o que reforça a confiança dos industriais mato-grossenses.