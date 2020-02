Um produtor rural de Rondonópolis, que teve um veículo furtado no último dia 12 de fevereiro, procurou a reportagem do A TRIBUNA com o intuito de fazer um alerta aos proprietários de veículos do mesmo modelo, ou parecidos, sobre o interesse de quadrilhas quanto à caminhonete. A Ford F-350, com uma carroceria de madeira, foi furtada no estacionamento de uma loja na Rua Dom Pedro II, enquanto o pai do mesmo fazia compras no estabelecimento. Ele registrou um boletim de ocorrência (BO) e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), mas até o momento o veículo não foi localizado. Utilizado para o transporte das bananas que são produzidas na propriedade rural para Rondonópolis, no momento a família se encontra sem ter como fazer esse trabalho.

Nas andanças para tentar buscar pistas sobre o paradeiro da caminhonete, o proprietário do veículo, que não será identificado por questão de segurança, já que nenhum membro da quadrilha foi preso até o momento, teve conhecimento sobre dois furtos de veículos semelhantes ao seu em um período de 15 dias, sendo um caso em Rondonópolis e outro em Primavera do Leste. “Nós não podemos perder a esperança de encontrar, mas foram três parecidas furtadas , como já tem alguns dias que levaram, fica mais complicado. Além disso, as câmeras de segurança registraram imagens, mas a polícia não conseguiu identificar por essas imagens a placa do veículo que prestou apoio ao furto e nem o rosto dos envolvidos”, contou o produtor. No dia do furto, um veículo Gol passou em frente ao estabelecimento e estacionou na Avenida Marechal Rondon. Após isso, um homem saiu do veículo e, utilizando um chapéu, entrou no estacionamento da loja e furtou a caminhonete, seguindo com a mesma para a Marechal Rondon, estacionando um pouco à frente do local em que o Gol estava, e retornando em seguida para o carro, em que outro comparsa o aguardava.