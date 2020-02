O vereador Thiago Muniz (Dem) declarou ontem (27) à reportagem do A TRIBUNA, durante a sessão da Câmara Municipal, que Rondonópolis ainda não definiu um projeto político “maduro” visando às eleições municipais do dia 4 de outubro. “Para as próximas eleições, precisamos de um projeto definido a partir da maturidade e união política. Isso para trabalharmos em defesa do desenvolvimento de Rondonópolis. Sem maturidade e união politica, não vamos chegar a lugar algum”, disse o vereador, se referindo ao grupo de políticos que buscam uma candidatura unificada de oposição a Zé do Pátio.

Segundo Thiago Muniz, existem lideranças que integram “grupinhos políticos”, manchando o trabalho dos políticos que fazem parte da história de Rondonópolis e se apresentando como salvadores da pátria. “A cidade hoje não precisa de salvadores da pátria. Ao longo dos anos, quem passou pela Prefeitura deixou suas contribuições. Hoje o Município é referência de saúde pública em toda região, avançamos em habitação, avançamos na indústria, hoje somos uma cidade com uma universidade federal independente de Cuiabá e nos tornamos a segunda maior economia de Mato Grosso. Ao logo dos anos, a infraestrutura da cidade avançou com construções de vias de acessos, praças, pontes, avenidas e atrativos turísticos que antes não existiam. Temos quase 100% do esgoto tratado. A história de Rondonópolis é de desenvolvimento. A cidade não está abandonada precisando de salvadores da pátria que até então nem conheciam um pleito político”, avaliou.