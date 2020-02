A decisão ainda determina que o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso comunique todos os tribunais do Estado (Justiça, Trabalho e Federal), bem como todas as subseções da OAB em Mato Grosso, em 48 horas, sobre a decisão e que a profissional pode exercer a advocacia em todo o território estadual.

A polêmica envolvendo o nome da profissional, que tem 10 anos de advocacia em Rondonópolis, teve início após a mesma doar placas de trânsito orientativas com endereços, como realizado por outras pessoas físicas ou empresas. A Subseção local da OAB entendeu se tratar de publicidade, algo que violaria as regras do Estatuto da OAB.

Com isso, ela foi informada por meio de um ofício para que as placas fossem retiradas, mas entendeu se tratar de uma decisão arbitrária. “Tudo aconteceu de forma injusta, e até truculenta. Tentaram me intimidar para que eu retirasse as placas. Elas não possuem telefone, endereço, e-mail… Nenhuma forma de contato, somente meu nome, por isso não retirei”, disse Denise ao A TRIBUNA.

Segundo a advogada, um Processo Disciplinar foi aberto e o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB – Seccional de Mato Grosso, determinou a suspensão da sua inscrição, alegando que as placas com o seu nome eram um ato “passível de afronta a dignidade da advocacia”.

Segundo a advogada, a ideia de doar as placas teve o intuito de oferecer uma espécie de retorno para Rondonópolis, cidade que escolheu para viver e local em que sua segunda filha nasceu. Além disso, a cidade carece desse tipo de placa orientativa.

“A pior parte foi que soube que tinha sido suspensa em grupos de WhatsApp, sendo que o Processo Disciplinar deve correr de forma sigilosa. Quanto a essa quebra de sigilo, vamos pedir junto à Polícia Federal a abertura de inquérito policial”, disse. Ela complementa alegando que não recebeu notificação alguma, não teve chance de defesa, que não foi realizada uma sessão especial para discutir o caso como determina a lei e que a decisão do Tribunal de Ética também não foi feita por um colegiado.

Segundo a decisão liminar expedida pela Justiça Federal, que foi favorável à advogada, a OAB de Mato Grosso não tem competência para julgar e suspender a inscrição da profissional, visto que a sua OAB de origem é de São Paulo – Subseção de Bauru e, por isso, o Processo Administrativo que foi instaurado e que gerou a suspensão da sua inscrição só poderia ter sido feito pela OAB-SP.