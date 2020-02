Fotos registradas mostram paredes com mofo e cadeiras velhas, rasgadas ou quebradas. Além disso, existe problema com descargas quebradas e até mesmo goteiras, em que é necessário utilizar baldes para conter a água em dias chuvosos.

Atualmente, ele funciona no local que abrigou por muitos anos o PA Adulto, que foi transferido para a UPA 24 horas. Contudo, o local não oferece as condições ideais para atendimento, especialmente para crianças, bem como também não é adequado para os trabalhadores.

Nos últimos dias tem crescido o número de pais ou responsáveis que buscam atendimento para os seus filhos no Pronto Atendimento Infantil de Rondonópolis, conhecido como “PAzinho”, e que reclamam das condições estruturais do prédio.

A reportagem do A TRIBUNA entrou em contato com a Prefeitura Municipal que, ciente do problema, disse que já está tomando as providências para resolver a questão dos móveis e da descarga dos vasos sanitários.

Já com relação as goteiras, a gestão informou que “devido as fortes chuvas nos últimos dias não foi possível realizar reparos no telhado, entretanto, nos próximos dias com estiagem serão reparados os danos causados pelas águas pluviais”. Com relação ao mofo nas paredes, a Prefeitura não se manifestou.

HOSPITAL DA CRIANÇA

O “PAzinho” só funciona no antigo prédio do PA Adulto, porque o prédio que abrigava o Hospital da Criança, ao lado do Ceadas, passa por reforma. A entrega do serviço deveria ter acontecido ainda no primeiro semestre de 2019, mas até o momento a obra não foi finalizada.

A reportagem questionou qual é o prazo de entrega, e a Prefeitura respondeu que “a construtora responsável entregará em breve para a Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, até a tarde desta quarta-feira [26], não há uma data estipulada para a inauguração”.

A obra foi iniciada em 2018, ao custo de pouco mais de R$ 830 mil, com prazo de entrega de 180 dias. Vale lembrar que, na gestão passada, o mesmo prédio passou por uma reforma que custou cerca de R$ 1 milhão, mas, nesta, o Município resolveu iniciar uma outra reforma, alegando problemas estruturais e telhado afetado por um temporal.