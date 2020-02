Mesmo sendo um problema antigo, e com obras sendo realizadas de forma paliativa ou até mesmo por meio de projetos milionários, que não resolvem a questão, a situação está se agravando e, neste período chuvoso, os moradores temem agora não somente por suas casas, mas também pela própria segurança.

Nos dois pontos que são considerados mais críticos, não existe mais rua, somente um enorme buraco. Na Rua do Sabiá, onde o asfaltamento acabou de ser entregue, já houve rompimento e desmoronamento, inclusive levando parte do asfalto novo. Uma casa corre risco, visto que a erosão já está bem ao lado do seu muro.